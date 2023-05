Gli avvocati vincono il torneo di E' solidarietà dedicato al colonnello Mambor (FOTO)

CROTONE - E' stata la formazione degli avvocati ad aggiudicarsi l'edizione 2023 del Torneo di calcio a 5 organizzato dall'associazione "E' solidarietà" in collaborazione con la sede provinciale della Figc e l'Associazione italiana arbitri di Crotone. Una edizione speciale quella di quest'anno in quanto il torneo è stato dedicato alla memoria del colonnello Gabriele Mambor, comandante provinciale dei Carabinieri scomparso prematuramente, e grande appassionato di sport nonché sostenitore dell'associazione "E' solidarietà". Il torneo, come tradizione, metteva di fronte le squadre di ordini professionali e forze dell'ordine la cui quota di iscrizione ha rappresentato il budget che verrà utilizzato per opere di solidarietà. Hanno preso parte al torneo le squadre di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Aeronautica militare, Avvocati, Ingegneri, Architetti, Commercialisti, Medici e Infermieri. Dopo le gare di qualificazioni, nelle semifinali la formazione degli avvocati che ha battuto quella della Guardia di finanza, mentre nel derby della sanità gli infermieri hanno prevalso sui medici. le gare si sono disputate presso i campi della Casarossa.

La finale è stata disputata al Palakrò sabato 27 maggio. Gli avvocati hanno battuto per 4-3 la squadra Oss e Infermieri grazie alle doppiette di De Cicco e Fazzolari. Al termine di una gara molto equilibrata nonostante i legali fossero andati per due volte avanti di due gol. Gli infermieri, dopo essere andati sott per 2-0 nel primo tempo, con una tattica più aggressiva erano riusciti a pareggiare, ma subito gli avvocati hanno trovato nuovamente il doppio vantaggio. A nulla è servita la terza rete degli infermieri nel finale. Al triplice fischio degli arbitri Mario Camposano e Daniele Morgione è esplosa la gioia degli avvocati capitanati da Gianluca Marino (costretto in tribuna per squalifica) ed allenati da Damiano Franco. Questa la formazione degli avvocati che ha vinto: Trocino, De Cicco, Falcone, Fazzolari, Tucci, Voce, Lidonnici, Santoro.

Alla cerimonia di premiazione, condotta da Maurizio Principe, hanno preso parte anche la moglie ed i genitori del colonnello Mambor che hanno espresso parole di ringraziamento per la decisione di intitolare il torneo alla memoria dell'ufficiale. Sono stati anche premiati come migliore giocatore del torneo Alberto Bonatesta dell'Aeronautica, miglior portiere Marco Fortunato della Guardia di Finanza; il premio Fair play è andato alla formazione degli Ingegneri, mentre un premio speciale è stato assegnato ad Antonio Taliano (dei Vigili del fuoco) che con i suoi 70 anni è stato il giocatore più anziano in campo.