Pallanuoto, playoff promozione: l'Auditore concede il bis contro il Bari e vola alla finalissima per la serie A

RARI NANTES AUDITORE 5

WATERPOLO BARI 3

La Rari Nantes è in finale. Con la serie A che si intravede all'orizzonte, ma che necessita di un ulteriore step per essere afferrata. Ma intanto i crotonesi sono a pochi passi da un sogno che si ripresenta a distanza di dodici mesi dalla beffarda finale che impedì l'acceso alla massima serie. La squadra ci ha riprovato ed eccola nuovamente per la missione più bella e attesa. Sabato pomeriggio ha completato l'opera in corso contro la Waterpolo Bari, bissando il successo ottenuto nella gara d'andata con un 5-3 confezionato nella piscina Olimpionica di Crotone che ha certificato il passaggio all'atto conclusivo. Il 'sette' di Arcuri, come previsto, non ha affatto speculato sul vantaggio dell'andata ma ha proposto il consueto canovaccio fatto di intensità, pressione e tanta qualità. Di fronte una squadra che si è dimostrata di buon livello e che ha creato del filo da torcere ad un Crotone che però nel computo delle due partite ha dimostrato una evidente superiorità che ha santificato la qualificazione.

Ora per la Rari Nantes Auditore arriva l'atto finale, con le sfide, al meglio dei tre turni, che si apriranno mercoledì 31 maggio. Con l'auspicio di una appendice diversa da quella di dodici mesi fa.