Abramo Cc, il consigliere comunale Riga ha chiesto la convocazione di un tavolo di garanzia

CROTONE - "Ancora una volta ci ritroviamo a parlare della vicenda dell’Abramo Customer Care perchè quelli dell’Abramo sono uomini e donne che in maniera encomiabile continuano ad essere instancabili lavoratori pur avendo una spada di Damocle sulle loro teste". A dirlo è Salvo Riga, capo gruppo di Azione.

Il consigliere precisa infatti di aver inoltrato una richiesta di convocazione del “Tavolo di garanzia” presso il Comune di Crotone "in quanto credo sia necessario - dice - che tutte le istituzioni da quelle locali a quelle regionali, in sinergia ai commissari giudiziali, lavorino tutti insieme per garantire la continuità aziendale e lavorativa. E’ chiaro, la vertenza deve varcare i confini regionali. L’invito è quindi rivolto al presidente della Regione Calabria, alla deputazione regionale, in concerto con il Governo, affinché si rafforzi il perimetro delle commesse ad oggi operative".

Per Riga la strada verso il riposizionamento sul mercato dell’azienda passa attraverso un piano industriale. "Le istituzioni e i cittadini non facciano l’errore di pensare che il problema sia solo dei lavoratori coinvolti - conclude - la perdita di redditi in una regione come la nostra è una sconfitta di tutti con ricadute sociali ed economiche importanti".