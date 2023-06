C’è un prato verde (d’erba sintetica) che ama la natura e dura dieci anni

La crisi climatica, l’inquinamento e l’uso sconsiderato delle acque stanno minacciando le riserve idriche di tutto il mondo. Lo afferma il primo studio al mondo ad aver esaminato lo stato dei sistemi idrici a livello globale. I risultati del rapporto indicano che, nel 2030, la domanda di acqua dolce supererà la sua disponibilità effettiva del 40%. Purtroppo il territorio crotonese non è esente da questa minaccia e sta vivendo nel corso d’anni una sempre maggiore emergenza idrica che comporta un mutamento delle nostre abitudini spingendoci ad ottimizzare in vista di un futuro che non si prospetta più roseo del presente. Non a caso negli anni passati anche le istituzioni sono intervenute con l’emissione di ordinanze al fine di vietare l’uso dell’acqua per l’irrigazione dei giardini: se c’è poca acqua non possiamo utilizzarla per mantenere in vita il nostro spazio verde, magari frutto di cura, dedizione ed investimenti economici. Siamo destinati a giardini desertificati? Questa è una delle domande che Enzo Gerace, di Edilizia Sportiva, si è posto in questi ultimi anni, specializzandosi e facendo investimenti con la sua azienda nel settore dell’erba sintetica ornamentale di ultima generazione. L'azienda, nata nel 2004 a Crotone, offre soluzioni innovative per l’installazione di un prato sempre verde sia ad uso privato che pubblico. L’utilizzo dell’erba sintetica come prodotto per rendere più belle le aree dei giardini privati, le aree esterne degli asili, dei parchi gioco, delle scuole e delle aziende è certamente una soluzione ai problemi idrici ma conviene anche dal punto di vista economico. Infatti, oltre alle spese di irrigazione del verde praticamente azzerate, la manutenzione di un prato sintetico non presuppone l’utilizzo di attrezzi da taglio o prodotti chimici per allontanare fastidiosi insetti come zanzare e mosche essendo un ambiente più salubre e meno predisposto alla loro proliferazione; in pratica il giardino di casa o dell’ufficio sarà sempre in ordine senza rilasciare nell’ambiente circostante sostante nocive all’uomo ed agli animali. Inoltre, per chi ha un cane, la comparsa di buche, intere zone senza erba, odori sgradevoli sono inconvenienti all’ordine del giorno: il cane è il migliore amico dell’uomo, ma non sempre del suo giardino. Il problema però si risolve in modo molto semplice: un prato con erba artificiale a prova di cane. L’erba sintetica è un grande deterrente per la voglia di scavare dei nostri amici a quattro zampe, a patto che venga installata correttamente. Sparisce così la paura di rincasare e trovare il giardino totalmente a soqquadro! L’azienda ‘Edilizia Sportiva’ si occupa pertanto di assistere il cliente nell’installazione di un prato artificiale di alta qualità adatto alle esigenze di ognuno. “Noi siamo installatori professionisti – spiega Gerace, giovane imprenditore - produciamo il prodotto in Italia, a prezzo vantaggioso, utilizzando materiale 100% naturale. In più il prato sintetico ha 10 anni di garanzia e zero costi di manutenzione”. L’erba sintetica si adatta alle condizioni più svariate ed ha una piacevole estetica. L’assenza di fango e la facile asciugatura dopo la pioggia consente un grande risparmio di tempo ed energie per la manutenzione. “Sono sempre di più le persone che scelgono l’erbetta sintetica per l’arredo urbano, la casa o l’azienda – dice Gerace - che consente di avere un prato curato 365 giorni all’anno. Oggi infatti il prodotto è migliorato rispetto a 6-7 anni fa, quando si iniziava a parlare di sintetico, consentendo di offrire ai clienti un prodotto di alta qualità che fa spesso nascere nel cliente la fatidica domanda: ma è davvero è un prato in erba sintetica?”.