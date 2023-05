Rifiuti, Ponticelli: due guasti in una settimana rallentano la raccolta di Akrea

Il guasto a Ponticelli è rientrato, ma non è detto che non si rompa qualcos'altro e la spazzatura si accumuli nuovamente nei cassonetti. Nel giro di una settimana, l'impianto di trattamento bio meccanico dei rifiuti è andato due volte in tilt, costringendo Akrea a conferire la prima volta fuori provincia. Nello specificio a Lamezia Terme dove i mezzi dell'azienda sono andati avanti e indietro da Crotone da martedì a venerdì scorsi, per via di un blocco alla linea dell'organico.

Sabato i compattatori sono ritornati a Ponticelli, ma dopo la pausa domenicale, lunedì mattina un altro guasto ha messo fuori uso il selezionatore gestito da Ekrò, mentre in città sono cominciate a volare le prime invettive contro l'Amministrazione comunale per via dei cassonetti pieni. Fortunatamente l'allarme è rientrato nella stessa mattinata consentendo il riavvio dei conferimenti che si sono protratti fino ad oggi pomeriggio.

Ma i guasti sono un conto, altro l'inciviltà. Con l'estensione recente del servizio di raccolta differenziata negli altri quartieri di periferia, come a Poggio Pudano, con conseguente scomparsa dei vecchi cassonetti verdi. automaticamente è aumentato il quantitativo dei rifiuti tal quale scaricati in città. Soprattutto tra sabato e domenica, quando è più facile agire indisturbati per scaricare i sacchi neri dell'indifferenziato nelle zone della città ancora prive dei nuovi contenitori per la selezione dei materiali. Come a via Saffo, Tufolo, dove è stata scattata la foto a corredo del servizio.

Se a questo aggiungiamo che lo scorso fine settimana la raccolta dei rifiuti si è concentrata molto su Farina per la festa di quartiere dedicata a Santa Maria Madre della Chiesa, con conseguente scopertura di altre zone, il quadro è completo.