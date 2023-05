Crotone-Foggia, iniziata la prevendita: in curva biglietti a 5 euro

E' iniziata la prevendita dei biglietti per Crotone-Foggia, gara valevole per il ritorno del Secondo Turno Playoff Nazionale in programma mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 allo stadio Ezio Scida.

AVVIO VENDITA E PRELAZIONE

La vendita ha preso il via alle ore 16 di oggi, lunedì 29 maggio e sarà riservata esclusivamente agli abbonati alla stagione regolare 2022/23 e sarà possibile presso il Ticket Point ufficiale, online sul sito web VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket abilitati: In questa fase di prelazione gli abbonati potranno conservare settore, fila e posto. La fase di prelazione sarà attiva fino alle ore 10 di mercoledì 31 maggio.

Prezzi: Curve 5 euro, Distinti centrale e laterale 10 euro, Tribuna centrale e alta 14 euro, Tribuna Vip 25 euro.

VENDITA LIBERA

La vendita libera sarà attiva dalle ore 12 di domani, martedì 30 maggio.

MODALITÀ D’ACQUISTO E ORARI TICKET POINT

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di VivaTicket e nei punti vendita VivaTicket abilitati.

Il Ticket point ufficiale di via G. Di Vittorio sarà aperto oggi, lunedì 29 maggio, dalle ore 16 alle ore 19. Domani sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 e mercoledì, il giorno della partita, dalle 9 alle 13 e dalle 15 fino al fischio d’inizio previsto per le 20.30.

SETTORE OSPITI

La vendita del Settore Ospiti (500 posti) al prezzo di Euro 5, inizierà oggi, lunedì 29 maggio, dalle ore 16 e sarà attiva solo per i residenti in provincia di Foggia mentre dalle ore 12 di domani, martedì 30 maggio, sarà attiva anche per i residenti nelle altre province. La vendita , come da normativa vigente, sarà attiva fino alle ore 19 di domani.