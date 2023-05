Associazione lungomare 'Colombo' di Crotone: Dorato nuovo presidente

CROTONE - L'Associazione Lungomare Cristoforo Colombo ha eletto Roberto Dorato nuovo presidente. "Il nome di Dorato - si legge in una nota dell'associazione - ha trovato un consenso unanime tra gli imprenditori della Associazione che comprende praticamente tutti i commercianti e gli operatori turistici del lungomare della città di Pitagora". Secondo quanto scritto nel comunicato si è convenuto sulla figura di Roberto Dorato "sia per la dilatata esperienza maturata in uno dei contesti turistici internazionali più prestigiosi del mondo, sia per l'amore, l'attaccamento ed il senso di appartenenza che lo stesso Dorato ha dimostrato di avere nei confronti della nostra città".

"Il mio compito -afferma Dorato- è quello di interfacciarmi con tutte le istituzioni, l'Amministrazione Comunale di Crotone e con gli enti pubblici in generale, per garantire la tutela, il rispetto, e la valorizzazione del nostro lungomare che ha bisogno di attenzioni immediate nonché diverse tra loro, ma anche per avere un'identità socio economica e culturale che accomuni tutti gli imprenditori del lungomare in una visione turistica moderna ed internazionale, tenendo presente che il nostro lungomare rappresenta uno dei polmoni economici più importanti della nostra città, e che serve da volano per la promozione turistica di tutta la città di Crotone e della quale appunto potrà beneficiarne l'intera comunità".