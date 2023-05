Su il Crotonese l'inserto Philolaus curato dagli studenti del liceo scientifico

CROTONE - E' stato pubblicato su il Crotonese del 30 maggio l'ultima edizione per questo anno scolastico di Philolaus, inserto realizzato dalla redazione degli studenti del liceo scientifico Filolao di Crotone in italiano, inglese e latino. Un numero speciale per chiudere l'anno scolastico: sono ben sei le pagine dedicate a presentare le attività della scuola, i risultati raggiunti, ma anche per proporre argomenti utili ad arricchire le competenze degli studenti e dei lettori. La redazione del Philolaus ha voluto chiudere il progetto di alternanza scuola lavoro con un'intervista al direttore de il Crotonese, Giuseppe Pipita, che assicura la disponibilità a ripetere l'esperienza - iniziata a febbraio scorso - sin dal prossimo inizio di anno scolastico. “Assolutamente da riproporre - ha detto il direttore de il Crotonese ai redattori del Philolaus - dando maggiore spazio ai vostri contesti scolastici, perché possiate conoscerli e apprezzarli più di quanto non facciate ora. Un giornalista sa osservare, valutare, proporre”.

In questa edizione di Philolaus anche un resoconto sui successi sportivi della scuola, sull'esperienza con Radiolab e delle proposte di letture e di film da vedere ed una serie di interazioni con studenti e lettori attraverso giochi linguistici, cruciverba e qr code in lingua latina e inglese. Infine un articolo nel quale la redazione del Philolaus fa il bilancio di questa prima esperienza: "Possiamo considerare il Philolaus una piccola vittoria per il Liceo Scientifico Filolao" scrivono i ragazzi dedicando il loro traguardo alla insegnanti Chiara Cretella, Barbara Menzano, Antonella Giungata e Maria Teresa Carvelli ed alla dirigente Miriam Iaccarino che ha creduto nel progetto. "Quest’esperienza farà sempre parte di ognuno di noi - conclude l'articolo -. Non dimenticheremo mai la gioia e l’ammirazione, provata anche dai nostri docenti e genitori, nel vedere i nostri nomi sul giornale il Crotonese. Ci siamo sentiti, ad ogni numero del giornale, orgogliosi e fieri di noi!".