Verso Crotone-Foggia, l'urlo di Zauli: Vogliamo passare il turno, non vedo l'ora di giocarla"

La voglia di ribaltare un verdetto in sospeso. La voglia di proseguire l'avventura e avvicinare il traguardo della serie B. Il Crotone ha metabolizzato la delusione di Foggia e attende con impazienza la sfida di ritorno, in programma domani sera allo Scida (ore 20,30). Al Crotone servirà vincere, con qualsiasi risultato, per andare avanti, una missione che il gruppo e Lamberto Zauli sentono di poter compiere. Anche alla luce di buoni contenuti esposti allo Zaccheria, 'macchiati' dalla quella incapacità di capitalizzare la mole di gioco prodotta, che resta un difetto irrisolto della stagione.

Zauli è già dentro la partita. Sente l'importanza dell'evento, annusa l'attesa e muore dalla voglia di giocarsi il passaggio del turno. "Vogliamo passare il turno - spiega senza tanti giri di parole. E nelle nostre corde, ce l'abbiamo dentro la panca. non vedo l'ora di vivere questa partita, e sono sicuro che anche grazie all'apporto dei nostri tifosi riusciremo a tirare fuori una partita importante".

"Dobbiamo credere pienamente nei nostri mezzi - continua - abbiamo la qualità per ribaltare il risultato dell'andata. Naturalmente dovremo mostrare lo stesso atteggiamento e personalità, ma stavolta trovando quello spunto o guizzo che ci è mancato in Puglia. Noi ci crediamo, ma dovremo dimostrarlo in casa nostra". Di fronte un Foggia che partirà dal vantaggio ottenuto all'andata: "Ho visto tante partite loro - racconta l'allenatore - hanno sempre la stessa identità. Hanno qualità importanti, sono compatti e sanno difendersi, noi non dovremo concedere loro contropiedi nei quali sono in grado di esaltarsi".

Sul fronte formazione, Zauli anticipa il recupero in extremis di D'Errico, anche se il giocatore non è ovviamente al top e partirà dalla panchina: "Sono tutti convocati - svela - compreso Andrea. Ha fatto qualche allenamento e verrà in panchina. E' un recupero lampo, e sarà della partita come tutto il resto della rosa sta bene. A Foggia qualcuno ha accusato dei crampi, e questo rientrava in quelle incognite legate ad un mese di inattività, ma mercoledì staranno ancora meglio".