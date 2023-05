Aeroporto, pubblicato il bando per gli oneri di servizio, resta la nota dolente degli orari

Enac ha pubblicato il bando per imporre gli oneri di servizio pubblico sulla rotta Crotone-Roma Fiumicino. Lo si apprende dal sito internet della società di gestione degli aeroporti calabresi. E' il terzo tentativo dopo i due andati deserti. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 31 luglio prossimo.

Gli oneri dovrebbero essere attivati dal primo settembre 2023 al 31 agosto 2026. L’importo massimo a base di gara per l’affidamento triennale servizio, è, Iva esclusa, di euro 13.281.817. Il margine di utile ragionevole per il vettore non può superare la somma di 306.662 euro, Iva esclusa, per ciascun anno.

Semmai il bando dovesse andare questa volta in porto, resta la nota dolente degli orari. Enac assegna un punteggio maggiore alle compagnie che proporranno di effettuare il volo Crotone-Roma tra le 8 e le 9 e il Roma-Crotone tra le 17.30 e le 18.30, dal momento che l'aeroporto di Crotone apre alle 8 e chiude alle 20. Una scelta che cerca di contemperare, ma con scarso successo, le esigenze di mercato con quelle dell'utenza.