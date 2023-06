Rinvenuto il corpo senza vita della studentessa dispersa mentre faceva rafting sul Lao

E' stata rinvenuta priva di vita la studentessa diciannovenne dispersa da ieri dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting sul fiume Lao, a Laino Borgo, in provincia di Cosenza. Il corpo di Denise Galatà, che si trovava sott'acqua a alcuni metri di profondità, è stato localizzato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, a breve distanza dal punto in cui la studentessa era finita in acqua. L'ipotesi più attendibile è che dopo essere finita in acqua non abbia avuto la forza di riemergere e sia morta annegata. Accertamenti in questo senso sono stati avviati dai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, su delega della Procura della Repubblica di Castrovillari.