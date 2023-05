Crotone-Foggia, la delusione di Zauli: "così fa male, un rammarico che mi porterò dentro"

La delusione immensa, sapevamo di avere le possibilità di puntare alla promozione, ma purtroppo il verdetto ci punisce. In modo credo immeritato per quanto visto nelle due partite, e soprattutto qui allo Scida. Abbiamo disputato il miglior primo tempo da quando sono qui, poteva finire anche 4-0 con una qualità di calcio importante. Nel secondo tempo quel gol dopo sei minuti ha cambiato l'inerzia, perchè sono gol che modificano lo scenario nella testa di tutti. La partita continua ma il risultato è in bilico, nonostante quanto avevano esposto nel primo tempo, La squadra ha perso un filo di coraggio, loro si sono avvicinati di più dalle nostre parti anche se senza creare pericoli particolari". Nel mirino i cambi operati dal tecnico, che di fatto hanno tolto certezze, riferimenti e sicurezze: "Nel primo tempo pressavamo alti, nella riresa invece non riuscivamo a farlo più con gli attaccanti, mancava la pressione del primo tempo, inoltre Chiricò mi aveva avvertito di un accenno di crampi. Ho pensato di mettere solidità in mezzo al campo, Una scelta che è andata male, forse avrei dovuto inserire un attaccante per rialzare la pressione. Col senno di poi l'avrei fatto, purtroppo alla luce di quanto accaduto le mie scelte si sono rivelate sbagliate".

Il rimpianto è enorme, sia per il vantaggio sperperato ma soprattutto nel computo di due partite che hanno esposto livelli differenti: "io penso che si è qualificata la squadra che ha fatto meno nelle due partite. E' dura da accettare, peraltro loro hanno fatto due gol rocamboleschi, noi invece non siamo riusciti a gestire il doppio vantaggio. Peccato, fa tanto male, e la reazione negli spogliatoi dei ragazzi fa comprendere quanto ci tenessimo ad andare avanti".

Finisce l'avventura del Crotone, e inevitabilmente si interromperà anche quella di Zauli: Con la società c'è stato sempre un ottimo rapporto, loro hanno mostrato grande stima nei miei confronti. L'esperienza finisce, ma il rapporto con loro rimane. Mi spiace non aver centrato l'obiettivo, e questo rammarico me lo porterò dentro per tanto tempo. Ma abbiamo dato davvero tutto".