Domenica 4 giugno torna anche a Crotone la 'Giornata nazionale dello sport'

Domenica 4 giugno torna la Giornata nazionale dello Sport. Un evento che si svolge contestualmente su tutto il territorio nazionale, istituita nel 2003 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e che proprio nell’edizione 2023 celebra i vent’anni di vita. Il Coni di Crotone è alle prese con gli ultimi dettagli organizzativi di un evento che nel pomeriggio di domenica animerà il lungomare cittadino: si comincia alle 15,30 con le società presenti chiamate ad allestire gli spazi dimostrativi, poi ci sarà il saluto delle autorità e dalle 17,15 via con la manifestazioni nei rispettivi campi di esibizione. Sono 18 le discipline impegnate, circa 600 gli atleti che faranno campagna di promozione attraverso l’esibizione della propria disciplina, mostrando anzitutto il frutto del lavoro di un anno di allenamenti e sacrifici, cercando di suscitare interesse tra gli osservatori, e chissà, contribuendo ad incrementare i numeri dei praticanti. I partecipanti indosseranno i cappellini che saranno offerti da Isalab Sant’Anna, struttura convenzionata con il Coni, che nella persona del delegato provinciale Francesco Pellegrino ringrazia per la disponibilità e il contributo, così come il ringraziamento è esteso a Capitaneria di porto, Guardia Costiera, Arma dei Carabinieri e a tutti quanti hanno operato e lo faranno nel corso della giornata di domenica per garantire la riuscita dell’evento.

“Si tratta di un’edizione migliorata rispetto a quello dello scorso anno - ha la Pellegrino - . Il nostro obiettivo è quello di promuovere lo sport, cercando di contribuire a migliorare la società in cui viviamo attraverso quello che sappiamo fare. C’è tanto bisogno di sport, ancora di più dopo gli anni difficili che ci stiamo lasciando alle spalle. Sono tante le società che hanno aderito, alcune hanno dovuto disertare l’invito causa impegni concomitanti, come nuoto e pallanuoto impegnate nel weekend in appuntamenti di grande rilievo nazionale, così come il Warpedo e il Karate. Ma quelle che parteciperanno offriranno un grande numero ma soprattutto qualità nelle loro esibizioni, e per questo ci aspettiamo la partecipazione di tanti cittadini, sperando di attrarre futuri sportivi.