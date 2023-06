Associazione Sabir, una cena solidale per sostenere il laboratorio sartoriale

L'associazione culturale Sabir ha organizzato una 'Cena Solidale' per sostenere la Sartoria Solidale Sabir, un laboratorio dedicato all'empowerment delle donne che fornisce loro l'opportunità di acquisire competenze di sartoria e creare abiti e accessori unici, con i materiali di scarto o che abitualmente non si tengono più in guardaroba.

La cena si terrà a Crotone, mercoledì 14 giugno alle ore 20,30, presso la Terrazza Assaj - Pesca Subacquea.

Per info e prenotazioni contattare il numero 339 697 7141 o inviare un messaggio per prenotare il proprio posto.