Naufragio Cutro, il procuratore: cerchiamo riscontri di elementi che mancano ad indagine

CROTONE - “Più che delle vere e proprie perquisizioni stiamo eseguendo dei riscontri puntuali su elementi che riteniamo manchino per completare l'indagine. In questo momento non ci sono perquisizioni nei confronti di Frontex, ma il quadro generale dell'indagine è quello”. Sono le uniche parole pronunciate dal procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia, a proposito delle perquisizioni disposte dal sostituto procuratore Pasquale Festa nell'ambito dell'indagine sul naufragio di Steccato di Cutro del 26 febbraio scorso nel quale sono morte 94 persone. Il procuratore Capoccia conferma la presenza di indagati ai quali è stato notificato il decreto di perquisizione, ma non rivela di chi si tratta e neppure i reati contestati. Nessuna conferma delle sedi delle forze dell'ordine nelle quali sono state eseguite le perquisizioni: potrebbe trattarsi del Roan di Vibo Valentia e della Guardia Costiera di Reggio Calabria.

Sono stati i carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Crotone a eseguire il decreto del pubblico ministero. I militari nei giorni scorsi avevano depositato alla procura una serie di documenti raccolti tra le parti in causa - Frontex, Guardia Costiera e Guardia di finanza - nell'ambito dell'indagine che era stata aperta nell'immediatezza del naufragio contro ignoti e senza un reato. L'ipotesi che si fa negli ambiti giudiziari è che la Procura stia cercando riscontri rispetto ad anomalie evidenziate nella consultazione della documentazione per poter procedere a determinare con maggiore certezza l'ipotesi di reato.