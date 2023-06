Naufragio Cutro, sei indagati. La Procura di Crotone: alterati i documenti

CROTONE - Sono sei gli indagati nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Crotone sul naufragio del barcone carico di migranti del 26 febbraio scorso a Steccato di Cutro. Si tratta di due ufficiali della Guardia di finanza (uno del Roan di Vibo Valentia e l'altro di Taranto) ed un operatore delle Fiamme Gialle di turno la notte del naufragio. Ai tre militari è stato notificato il decreto di perquisizione emesso dalla Procura. Lo stesso provvedimento, inoltre, è stato notificato ad altre tre persone i cui nomi, però, sono stati omissati. I reati ipotizzati sono omissione di atti d'ufficio, naufragio doloso e omicidio doloso.

Nel decreto di perquisizione si ricostruisce quello che accade la notte del naufragio. Si parte dalla segnalazione di Frontex alle 23.03 del 25 febbraio all'ufficio competente di Varsavia e, per competenza, all'International coordination center di Pratica di Mare con cui si indica la presenza di un'imbarcazione che naviga con "buona galleggiabilità" e sulla quale si vede "una persona sul ponte superiore" e "possibili persone aggiuntive sottocoperta". La comunicazione viene poi inoltrata alle sale operative della Guardia di Finanza di Vibo Valentia ed al Comando generale della Guardia costiera. Alle 23.49, n una telefonata tra la Guardia di Finanza e la Guardia costiera, l'operatore afferma che si sta recando in zona la motovedetta V5006. L'operatore della Guardia costiera risponde che "avrebbe potuto allertare un'unità di Crotone o di Roccella Ionica ricevendo assicurazioni da parte dell'operatore della Guardia di Finanza".

Le indagini hanno però accertato, si legge nel decreto, che la motovedetta della Guardia di Finanza "in quei momenti, lungi dall'essere in navigazione alla ricerca del target, si trovava in realtà all'interno del porto di Crotone". Da bordo della stessa motovedetta, inoltre, avevano fatto sapere due ore prima che non avrebbero potuto navigare a causa delle condizioni del mare.

Secondo la Procura, inoltre, sarebbero stati alterati i documenti della motovedetta. "Il giornale di chiesuola - si afferma nel decreto - presenta delle significative anomalie: le modalità di redazione inducono a ritenere che le circostanze presenti alle pagine 37, 38, 39 e 40, verificatesi in momenti antecedenti al disastro, quindi in una situazione non di emergenza, siano state annotate successivamente ai fatti".

L'Ufficiale di Taranto, nonostante gli fosse stato detto alle 23:36 di andare ad intercettare l'imbarcazione con i migranti, impartiva l'ordine di salpare al pattugliator 'Barbarisi' (che risultava distaccato il giorno prima da Taranto a Crotone) alle 2:10 solo dopo avere ricevuto alcuni solleciti dal collega di Vibo Valentia (alla mezzanotte del 26 febbraio, alle 00:15 ed alle 2:21). Partiva anche la motovedetta V5006 che, però, comunicava alle 3:20 l'inversione di rotta a causa del mare grosso, mentre il pattugliatore Barbarisi continuava la navigazione verso il caicco. Il barcone viene agganciato per la prima volta dai radar alle 3.34, a poco più di sei chilometri dalla costa di Isola Capo Rizzuto ed a 13 chilometri e mezzo dalla foce del fiume Tacina nei pressi del quale avverrà poi il disastro. L'imbarcazione on i migranti veniva monitorata per 38 minuti con ultimo aggancio alle 4:12 quando era a 3,6 km dal Tacina. Ma nonostante questo, il Roan di Vibo comunicava, in una telefonata successiva alla Guardia costiera di Reggio Calabria, che "dal radar al momento non battiamo nulla".

"Al fine di procedere ad una compiuta ricostruzione del fatto e comprendere le ragioni sottese a simili scelte operative, al ritardo accumulato nell'operazione della Guardia di finanza ed alla mancata comunicazione della posizione del natante alla Capitaneria di porto - afferma ancora la Procura nel decreto - si cercava di acquisire le comunicazioni di servizio intercorse tra gli operatori della Gdf impegnati nel servizio di quella notte, ma sui server in uso alla Guardia di finanza non veniva ritrovata alcuna traccia audio". Ed infatti la Procura sottolinea che per le comunicazioni sono stati utilizzati "anche i telefoni privati o di servizio".

Per questo i pm dispone la perquisizione informatica dei telefoni, personali e di servizio, degli indagati (ed anche ai comandanti delle due unità navali della Guardia di finanza) ed il sequestro delle comunicazioni effettuate tramite messagistica istantanea al fine di accertare tutte le comunicazioni che ci sono state a partire dalla notte del naufragio, compreso lo scambio di file audio e video, fino ai giorni successivi.