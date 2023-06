Scritte contro l'Arci di Crotone sui muri della sede: lucra sui migranti

L'Arci lucra sui migranti: questa scritta, vergata con vernice nera, è apparsa nella mattinata di giovedì sui muri dello stabile in cui ha sede l'associazione crotonese, in una traversa di via Regina Margherita. Accanto alla scritta anche la A cerchiata degli anarchici e altre sigle non meglio identificate: Cz e Pa. A darne notizia è stato il presidente dell'Arci di Crotone Filippo Sestito.

"Non sappiamo - afferma Sestito in una nota - da quale ambiente “politico” provenga questo attacco ma siamo certi e sicuri che sia maturato in ambienti fortemente degradati, politicamente e culturalmente, nei quali purtroppo siamo

immersi tutti quanti ma ai quali continueremo ad opporci con le pratiche della democrazia e con la forza della cultura".

"Nel condannare fermamente questo vile gesto - assicura Sestito - ci impegneremo ancora di più contro questa deriva

fatta di violenza verbale e di ignoranza, ci impegneremo ancor di più nella difesa dei diritti di tutti, non solo dei migranti, e lo faremo apertamente come abbiamo sempre fatto a differenza di quanti agiscono e tramano nell’ombra, come i delinquenti, in perfetto stile mafioso".