Arpacal rafforza la pianta organica, in servizio due nuovi ingegneri e due avvocati

Arpacal rafforza la pianta organica con nuove risorse umane altamente specializzate e qualificate.

Nella giornata di oggi, giovedì 1 giugno, informa una nota dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, hanno preso servizio l’ingegnere Francesco Salomone, specializzato in ingegneria ambientale e assegnato presso il Centro regionale multirischi e sicurezza del territorio; l’avvocata Giovanna Gallo, specializzata in materie amministrative ed assegnata alla Direzione generale - Ufficio anticorruzione e trasparenza.

Inoltre, l’avvocato Rocco Faga, esperto di diritto degli enti locali e amministrazioni pubbliche, assegnato presso il Settore affari istituzionali, legali, pianificazione, performance e controllo; l’ingegnera Erika Polimeni, esperta di tematiche ambientali proveniente dall’Arpa Veneto, assegnata al Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria.

"Si completa cosi - aggiunge la nota - la prima fase del procedimento di implementazione del personale tecnico – amministrativo a beneficio della capacità operativa dell’Agenzia".