Pallanuoto, playoff promozione: l'Auditore vince gara 1 contro San Mauro e ora 'vede' la serie A

Un vantaggio che i crotonesi hanno custodito con grande serenità, arrivando col tempo anche sul 7-2 che di fatto ha creato un divario piuttosto importante. Ma il San Mauro non si è arreso, ed ha provato a riemergere riducendo in parte il parziale, che nel finale ha trovato un margine meno vistoso con l’8-5 conclusivo che comunque rappresenta un divario importante, da valorizzare nella prossima tappa.

A questo punto l’Auditore ha in mano il primo match point della finalissima, in palio sabato 3 giugno a Santa Maria Capua a Vetere. Una sfida che potrebbe consegnare l’agognato traguardo, ed in ogni caso ci sarebbe la possibilità di giocarsi poi tutto nuovamente a Crotone il 7 giugno. Naturalmente l’Auditore punta a chiudere i giochi in anticipo, senza allungare i tempi. Facendo leva sulla piacevole esposizione di gara-1, il viatico più gradito per inseguire quel sogno chiamato serie A.