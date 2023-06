Area cani al Parco dei glicini in stato di abbandono dopo appena un anno

CROTONE - A quasi un anno dall'inaugurazione l'area cani del parco dei Glicini è in stato di completo abbandono. L'erba altissima, la scarsa manutenzione generale, impedisce di fatto l'utilizzo ai possessori dei cani. Anche l'area aperta al pubblico è in stato di abbandono con erbacce e poca manutenzione. I fuitori dell'area cani dedicata a Musetta ed inaugurata nel luglio 2022 hanno più volte chiesto l'intervento del Comune per la pulizia dell'area; anche l'assessore al verde pubblico Isabella Secreto era stata avvisata prima delle festa della Madonna di Capocolonna, ma di interventi non se ne sono visti. Anzi, nei giorni scorsi è stata anche chiusa l'acqua in quanto, a seguito di un intervento di Congesi per riparare un tubo, sarebbe emerso che non ci sia un contratto per la fornitura idrica. Eppure già dopo l'inaugurazione era stata acquistata dal Comune una fontana che doveva essere montata ma che da un anno giace in qualche magazzino. Anche l'arredo dell'area per la sgambatura dei cani - donati dalla Plastilab, una startup crotonese che opera nel settore dell’arredo urbano sostenibile attraverso la realizzazione di prodotti in plastica riciclata - è coperto di erbacce. Anche la parte aperta al pubblico è priva di manutenzione e di arredo (c'è solo una panchina); alcune palme andrebbero curate e potate, la recinzione riparata.

L'area non ha un gestore, ma solo un custode che apre e chiude il parco. Di fatto proprietari dei cani che frequentano l'area cercano di temerla il più pulita possibile ma per le opere di cura del verde - come il taglio dell'erba - non possono fare nulla. Anzi per loro diventa sempre più difficile frequentare l'area perché rischiano di mettere in pericolo i cani per la presenza di tanti forasacco.