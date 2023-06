Festa del 2 giugno a Crotone: insigniti tre nuovi Cavalieri della Repubblica

CROTONE - Il presidente di Confindustria Crotone Mario Spanó, il sottufficiale della Finanza Massimo Musardo in forza alla Pg della Procura e il luogotenente dei Carabinieri Giuseppe Bevilacqua della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno sono stati insigniti del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta in piazza Umberto I, scelta quest'anno per ospitare il 77esimo anniversario del referendum costituzionale con il quale gli italiani nel 1946 scelsero la Repubblica.

Prima della consegnata dei riconoscimenti il prefetto di Crotone Franca Ferraro, ha deposto una corona d’alloro al monumento dei Caduti in guerra accompagnata dal comandante della Capitaneria di Porto Vittorio Aloi e dal sindaco della città capoluogo Vincenzo Voce. Alla festa della Repubblica hanno preso parte numerosi sindaci dei comuni della provincia con i loro gonfaloni. In piazza sono stati disposti i picchetti di onore delle forzxe dell'ordine e delle associazioni di combattenti. L'orchestra degli studenti del liceo 'Gravina' ed il Coro Polifonico della scuola “Anna Frank” dell’I.C.“Rosmini” hanno eseguito l’Inno Nazionale.

Il prefetto Ferraro ha sottolineato l'importanza del messaggio della festa del 2 giugno soprattutto per i più giovani: "Questo è un momento di riflessione comune sui valori che ci appartengono e che sono a fondamento della Repubblica e della Costituzione" ha detto il rappresentante del governo.