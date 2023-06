Crotone, il danno oltre la beffa: inibito fino al 15 agosto Raffaele Vrenna, 4 turni a D'Errico e 3500 euro di ammenda al club

Gli effetti nefasti di una eliminazione che brucia prolungano il danno nel computo di un bilancio davvero amaro che arriva anche dal giudice sportivo, che all'indomani della beffarda uscita di scena contro il Foggia porta il conto salato di squalifiche e inibizioni. A cominciare da quella che vede coinvolto il direttore generale Raffaele Vrenna, già recidivo, inibito fino al 15 agosto "per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso nei confronti dell’Arbitro, in quanto inveiva nei confronti dello stesso e, con un pugno, colpiva una barriera laterale della propria panchina, sfondandola; per avere, al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria Vacca Junior, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Vrenna veniva, quindi, allontanato grazie all’intervento degli Agenti della Digos della Questura di Crotone".

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

D’ERRICO ANDREA (CROTONE)

A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e, con reiterati gesti osceni, proferiva nei suoi confronti frasi offensive;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione e mentre veniva scortato fuori dal recinto di gioco, trattenuto dai propri dirigenti, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il suo comportamento, pronunciando nei confronti del IV Ufficiale frasi offensive e minacciose;

C) per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento ingiurioso e gravemente irriguardoso nei confronti del IV Ufficiale e della Squadra Arbitrale, avvicinandosi allo stesso in modo minaccioso, puntando il dito contro il suo petto e pronunciando frasi offensive ed irriguardose nei confronti della Quaterna Arbitrale;

D) per avere, al termine della gara, colpito, rompendolo, un pannello in policarbonato presente nell’area antistante gli spogliatoi.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA EURO 500 DI AMMENDA

ANDREA DINI (CROTONE)

A) per avere, al termine della gara, pronunciato un’espressione blasfema per tre volte

mentre stava rientrando negli spogliatoi;

B) per avere, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nella circostanza sub A),

colpiva con un pugno.

Inoltre il club è stato punito con un'ammenda di 3500 euro CROTONE

"Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell’altrui dignità, consistiti: nell’essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al momento della realizzazione della rete da parte della propria squadra, portati a ridosso della balaustra di recinzione e avere indirizzato ripetuti sputi verso i componenti della panchina del Foggia alcuni dei quali colpivano gli stessi".