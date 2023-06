La delusione di Gianni Vrenna: "Fa male uscire così. Il futuro? Vedremo, nulla è escluso"

Saranno giorni di riflessioni, valutazioni, considerazioni. E soprattutto ragionamenti guardando i conti e le prospettive. L'eliminazione fa male, e l'idea di aver fallito l'aggancio alla serie B apre scenari dai diversi interrogativi. Del resto tre anni di delusioni rappresentano anche un danno a livello economico, ed anche su questo saranno approntati i ragionamenti della proprietà, tra la volontà di ripartire e l'ipotesi, non del tutto peregrina, di fare un passo indietro. Da lunedì, dopo alcuni giorni di stacco anche mentale, si ragionerà sul da farsi, come ha raccontato Gianni Vrenna all'indomani della cocente delusione contro il Foggia.

“Fa male uscire in questo modo - racconta con la voce che tradisce amarezza - Per come si era espressa la squadra nel primo tempo meritava molto di più. Ma pensavo di avere una squadra con gli attributi, che però alla prima difficoltà si è sciolta come neve al sole. Diciamo che siamo anche stati sfortunati visto che il loro gol è arrivato quasi per caso, e se fosse trascorso qualche altro minuto avremmo visto un’altra partita. Ma una squadra come la nostra non può dilapidare un simile vantaggio. Un vero peccato, ma ora bisogna guardare avanti e trarre le dovute conclusioni”.