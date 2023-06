Atletica, alla Capocolonna-Crotone 200 partecipanti in un percorso tra fatica e e suggestione. Primo al traguardo Curia

Erano in 200, una pattuglia numerosa e competitiva per uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama podistico regionale. Sono arrivati da tutta la Calabria per percorrere i 10 Km che coniugano passione, fatica e panorami da mozzare il fiato. Come sempre l'organizzazione della Milonrunners ha colto nel segno, riscuotendo il gradimento globale dei partecipanti. Primo al traguardo Francesco Curia della Poll. Magna Grecia di Cassano, che ha chiuso i 10 km col tempo di 32’ e 40”, secondo si è invece piazzato Marco Barbuscio, della Marathon Cosenza col tempo di 33' e 25". A completare il podio Antonino Maggisano della Libertas Lamezia, terzo con 34' e 32". Dietro di lui il primo crotonese della competizione, Alberto Giungato, al traguardo con nove secondi di ritardo.