Pallanuoto, la Rari Nantes Auditore promossa in serie A2: una cavalcata trionfale riporta Crotone nella massima categoria

Il sogno è realtà. Quella che riporta la Rari Nantes Auditore in serie A2, al culmine di una cavalcata trionfale che l'ha vista dominatrice assoluta della stagione, chiusa al primo posto e l'apoteosi degli spareggi promozione sublimazione di un percorso praticamente perfetto. Il punto esclamativo è stato posto a Santa Maria Capua a Vetere, nell'atto secondo contro il San Mauro Napoli, già sconfitto giovedì a Crotone e battuto anche a domicilio dallo straordinario gruppo allenato da Arcuri che ha confermato la propria inredibile forza e determinazione. Anche quella di cancellare la delusione della finale persa lo scorso anno, trasformata in energia propulsiva per l'immediato assalto. A conferma della grande organizzazione, programmazione e ambizione di un team che ha dimostrato grandi capacità e determinazione a dispetto egli anni di stop legati al Covid ma anche al disagio di una struttura chiusa che ha imposto fatica e sacrifici extra per rimanere sempre sul pezzo. Questo non ha impedito di continuare a perseguire le proprie velleità, riversate su due grandi stagioni. E la mancata appendice di quella scorsa, è stata abbondantemente riscattata dallo strepitoso traguardo ottenuto sabato in Campania.

Un successo replicato anche nella tana del San Mauro, legittimando una superiorità mostrata già nel primo atto di Crotone: 10-7 il risultato finale che premia i pitagorici e chiude la contesa in due gare. Al fischio finale inizia la festa dei giocatori e dello staff per un traguardo voluto con tutte le proprie forze e che riporta i crotonesi in serie A2 dopo la prima promozione ottenuta nel 2018.