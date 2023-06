La fotogallery della gara podistica Crotone-Capocolonna

Erano in 200 per uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama podistico regionale. Sono arrivati da tutta la Calabria per percorrere i 10 Km che collegano Capocolonna a Crotone. Come sempre l'organizzazione della Milonrunners ha colto nel segno, riscuotendo il gradimento globale dei partecipanti. Primo al traguardo Francesco Curia della Poll. Magna Grecia di Cassano, che ha chiuso i 10 km col tempo di 32’ e 40”