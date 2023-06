Festa dell'Arma, il comandante Giovinazzo: i carabinieri sono tra la gente e con la gente

CROTONE - Più di tremila reati perseguiti, trecento arresti e oltre mille denunce. Sono questi alcuni dei numeri dell'attività dei carabinieri del comando provinciale di Crotone che sono stati resi noti lunedì 6 giugno dal comandante provinciale, il colonnello Raffaele Giovinazzo, nel corso della cerimonia per i 209 anni dalla fondazione dell'Arma. il colonnello Giovinazzo ha puntato decisamente sul rapporto di fiducia tar carabinieri e popolazione: "Quello dei Carabinieri è un impegno che si sostanzia nella concretezza delle azioni poste in essere ogni giorno per intercettare sul nascere disagi e bisogni, per rendere possibile il libero esercizio dei diritti da parte di tutti i cittadini, specie di coloro che versano in una condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità".

Giovinazzo ha ribadito che "l'incisiva azione di controllo del territorio vede l’Arma dei Carabinieri operare all’unisono con gli uomini e le donne delle altre Forze di Polizia, vuole essere una risposta concreta, tangibile all’avvertita esigenza di rassicurazione sociale, perché i Carabinieri - come ho già avuto modo di dire in altre circostanze - devono essere tra la gente e con la gente, facendosi carico dei bisogni, delle ansie e delle preoccupazioni che i cittadini quotidianamente affrontano". Il comandante provinciale ha rivendicato poi l'attività dei carabinieri ricordando che "il dispositivo di controllo del territorio opera per la sicurezza della collettività in questa provincia con 25 presidi, di cui 3 Compagnie, 1 Tenenza e 21 Stazioni. Questi reparti sono gli unici presidi di polizia in ben 20 Comuni sui 27 della nostra provincia e rappresentano fisicamente la presenza diffusa e forte dello Stato".

Nel corso della cerimonia svolta in piazza Duomo, sono state consegnate le ricompense ai militari che si son distinti nell'ambito della loro attività.

