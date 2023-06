Giovedì 15 giugno nuovo mercato del mese per recuperare la giornata persa della fiera mariana

Il Comune di Crotone ha acconsentito al recupero della giornata fieristica del 20 maggio scorso, quella saltata all'ultimo momento per le avverse condizioni meteo. L'ente ha accolto una richiesta dell'Associazione nazionale ambulanti circa la possibilità di concedere una ulteriore giornata di giugno per il tradizionale mercato comunale del primo giovedì del mese, in modo da dare la possibilità, almeno ad una parte degli esercenti, di rientrare delle spese sostenute per la partecipazione alla fiera.

In via del tutto straordinaria, il dirigente delle Attività produttive ha quindi autorizzato un secondo appuntamento mensile dopo quello di giovedì 1 giugno. Il mercato avrà luogo giovedì 15 giugno, ovviamente a viale Regina Margherita e con le consuete modalità di organizzazione.