Isola Capo Rizzuto, spaccio di droga: arrestato un giovane

ISOLA CAPO RIZZUTO - Un giovane di 24 anni, M.B. è stato arrestato per per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è avvenuto a seguito di un controllo durante il quale i carabinieri hanno trovato in possesso del giovane due involucri che sono poi risultati contenere complessivamente 41 gr. di cocaina, destinata allo spaccio, insieme alla somma di 93 euro in contanti e a un coltello.

I militari hanno proceduto quindi al controllo e alla perquisizione anche dell’auto e dell’abitazione del giovane, trovando un bilancino di precisione e 13 involucri contenenti marijuana per circa 13 gr. La sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro, e verrà analizzata per stabilirne la quantità di principio attivo contenuta.