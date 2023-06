Scomparsa di Gabriele De Tursi, don Ciotti: Abbiamo diritto alla verità

STRONGOLI - “La verità va a passeggio per le vie di Strongoli. C'è chi sa, c'è chi ha visto, c'è chi tace. Siamo qui anche per dire di avere il coraggio di avere più coraggio. Chi sa deve parlare. La verità è fondamentale. C'è un diritto alla verità”. In questo modo don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, si è espresso nel corso della manifestazione “Chi sa parli” organizzata a dieci anni dalla scomparsa nel nulla del 19enne Gabriele De Tursi avvenuta il 5 giugno del 2013. Da dieci anni di quel ragazzo, uscito di casa nel pomeriggio in sella alla sua moto, non si hanno notizie. Una vittima della lupara bianca dicono gli inquirenti che, però, si sono trovati davanti al muro di gomma dell'omertà. Per questo da alcuni anni l'associazione Libera-Contro tutte le mafie è accanto alla mamma di Gabriele, la signora Anna Dattoli, che chiede di conoscere la verità e avere un corpo sul quale piangere. “Mio figlio non meritava tutto questo, se aveva sbagliato doveva pagare con la legge non con la vita. Non ho avuto solidarietà, sono stata lasciata sola... non siamo mai stati mafiosi, non lo meritavamo. Gabriele però non morirà finché vivrò io , non mi arrendo, non mi scoraggio per chiedere verità e giustizia, nonostante tutto”.

Lunedì 5 giugno 2023 a Strongoli nella navata del Duomo piena di gente, è arrivato anche don Luigi Ciotti ad abbracciare questa donna che chiede solo verità: “Se penso alle vittime della violenza criminale e mafiosa – ha detto il fondatore di Libera - l'80 per cento in Italia non conosce la verità. Questo diritto alla verità è importante. C'è Stima, affetto riconoscenza per il lavoro di magistrati e forze polizia, ma serve che anche i cittadini, le persone trovino la forza. Qui c'è una mamma che continua chiedere di poter almeno pregare sulla tomba del proprio figlio. Ci auguriamo una rivolta delle coscienze a Strongoli. Il diritto alla verità è importante, c'è chi la manipola, la manovra, la nasconde. Abbiamo troppi cittadini ad intermittenza a seconda dei momenti e delle emozioni. Dobbiamo essere più cittadini attenti e responsabili ed anche per dirci che il cambiamento che sogniamo ha veramente bisogno di ognuno di noi. Noi dobbiamo sentirci, anche se piccoli e fragili, parte di questo cambiamento. Credo che dobbiamo una volta per sempre non solo occuparci dei sintomi del male, ma scendere ad estirpare la radice del male. E' una battaglia culturale, educativa, sociale. La lotta è fatta dando dignità al lavoro, speranza, cultura, scuola. Opportunità concrete alle persone. Questa è terra meravigliosa e felice. Ha gente che continua ad impegnarsi per cambiamento ma c'è anche che soffoca tutto questo”.

Il prete antimafia ha sottolineato un piccolo passo avanti a Strongoli: “Mamma Anna dopo 10 anni non è più da sola. Questo è bello. Si allarga numero delle persone che contribuiscono in questa ricerca e soprattutto non vogliamo lasciare sole le persone con queste ferite profonde che non si cancelleranno mai. Ferite che dobbiamo sentirci addosso, un po' nostre oppure sarà una delle tante cerimonie che si fanno. I giovani sono meravigliosi quando trovano punti di riferimento veri e credibili I giovani ci sono, devono essere ascoltati e dobbiamo offrire loro strumenti per vivere loro dimensioni: cominciando da cultura e scuola e lavoro. Fare in modo che non vadano lontano. Mi piacerebbe che politica di questo paese investisse molto sui giovani per fare in modo che chi ha studiato fatto esperienze nel mondo possa tornare e portare il suo contributo non con dei progettini, ma con una visione più ampia è portando il loro patrimonio di forza, professionalità”.