Cariati, "Le Lampare" chiede interventi alla statua della Madonnina ed alla tomba Brettia

L'associazione Le Lampare di Cariati ha segnalato agli uffici preposti e all'attenzione del sindaco la necessità che venga ridato decoro a due simboli importanti del cittadina jonica: la statua della Madonnina in località lungomare e La tomba Brettia in località Salto. La richiesta, a firma di Mimmo Formaro e Nunzio Funaro, è stata sollecitata da associazioni e singoli cittadini.

Per quanto riguarda la Madonnina, devoti e cittadini sollecitano, in particolare, la riattivazione dell'impianto d'illuminazione ed il cambio di una panchina. Per la tomba Brettia, le associazioni chiedono che il luogo sia reso fruibile al pubblico, il ripristino dell'illuminazione e delle tabelle informative, un maggiore decoro per la strada che dalla statale 106 conduce al sito storico.