Studentesse del Barlacchi premiate dalla Lilt per le maglie contro il tabagismo

CROTONE - Miriam Brasacchio, studentessa dell'Ipsia Barlacchi, ha vinto il premio "Smokeless: la maglia della salute”, indetto dalla Lega tumori in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. Al concorso, che richiedeva la realizzazione di un t shirt contro il tabagismo, hanno partecipato gli studenti dell’istituto, settore servizi per la sanità e l’assistenza sociale.

La studentessa della classe 4S, alla presenza della dirigente scolastica dell’Ipsia Barlacchi, Rita Anania, e della presidente dell’associazione provinciale Lilt Odv, Patrizia Pagliuso, ha ricevuto in premio un gioiello del maestro orafo Gerardo Sacco, socio onorario della Lilt. Premiate, per la partecipazione e la creatività, anche le alunne Sabrina De Caria, Ilieva Beatrice, Azzurra Perri e Maria Spina. Con la cerimonia di premiazione, svolta martedì 6 giugno, si chiude un percorso di pcto durato un anno scolastico. I ragazzi dell’Ipsia sono stati impegnati in attività volte alla prevenzione oncologica con esperti e attività. “Un sentito ringraziamento alla preside Anania per la disponibilità e la grande sensibilità dimostrata verso tematiche importanti come la prevenzione oncologica- ha detto Pagliuso - alle docenti e agli studenti dell’istituto che si sono spesi per la mission della Lilt”.