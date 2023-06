Aggressione Davide, 2 anni e 6 mesi ai servizi sociali per ragazza coinvolta

Martina Perugino, all'epoca dei fatti minorenne, è la ragazza a causa della quale Nicolò Passalacqua, 22 anni, aggredì brutalmente Ferrerio riducendolo in fin di vita scambiandolo per lo spasimante della giovanissima. All'origine dell'aggressione c'è un assurdo scambio di persona nato da una relazione social tra la ragazza, alla quale era interessato Passalacqua, ed un uomo di 32 anni, che si nascondeva sotto un profilo falso con il nome di un ex fidanzato della ragazza. Per questo la mamma della ragazza, Anna Perugino, 42 anni, aveva organizzato un appuntamento per scoprire chi fosse l'uomo che si nascondeva sotto quel profilo. Così, La giovane insieme ad un gruppo di parenti ed a Nicolò Passalacqua si era recata davanti al Tribunale. Qui hanno incrociato il 32enne il quale, capito che l'appuntamento poteva essere una trappola, si è defilato e, dopo aver raggiunto la sua auto, ha inviato un messaggio alla ragazza nel quale diceva di avere “una camicia bianca”. In quel momento in via Veneto a Crotone passava Davide Ferrerio, del tutto estraneo alla vicenda, che - indossando una camicia bianca - è stato puntato da Passalacqua ed aggredito con un calcio alle costole ed un pugno alla testa.