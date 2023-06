Fermati presunti scafisti dello sbarco del 6 giugno a Crotone

Due presunti scafisti sono stati posti in stato di fermo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed associati alla Casa circondariale di Crotone a disposizione della Procura della Repubblica. I due, in particolare sono indagati in relazione allo sbarco di 47 migranti avvenuto ieri nel porto di Crotone.

I migranti, prevalentemente di nazionalità irachena, sono giunti in mattinata dopo l’intervento in mare della Guardia costiera. Una volta a terra la Squadra mobile ha avviato le indagini finalizzate all’individuazione degli scafisti.

Le dichiarazioni rilasciate dai migranti e l’analisi degli apparecchi cellulari a loro in uso, hanno consentito di ricostruire tutte le fasi del viaggio, dalla partenza dalla Turchia sino all’arrivo sulle coste crotonesi, e di individuare dei due cittadini originari del Kazakistan, entrambi di 28 anni, come coloro che avevano condotto l’imbarcazione.

Al termine delle indagini i due sono stati posti in stato di fermo di polizia giudiziaria.