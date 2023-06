Incidente stradale sull'A1 nei pressi di Cassino, feriti tre operai di Strongoli

Tre operai di Strongoli che viaggiavano su un’autovettura diretti a Roma, sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sull’A1, nei pressi di Cassino. L'autovettura, per cause ancora in corsi di accertamento, si è schiantata contro un mezzo pesante.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino che hanno estratto i tre feriti dalle lamiere affidandoli alle cure degli operatori del 118. Due sono stati trasportati all’ospedale del centro frusinate, il terzo è stato trasferito in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma.

Due di loro sono stati già dimessi dall'ospedale, mentre l'autista del mezzo è stato sottoposto ad un piccolo intervento per comporre una frattura alla mano, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. I tre hanno contattato le famiglie e l'azienda per la quale lavorano rassicurando sulle loro condizioni.