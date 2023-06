Area archeologica di Capocolonna, iniziato lo sfalcio dell'erba

CROTONE - Sono al lavoro dalla mattina di giovedì 8 giugno gli operai della ditta incaricata dalla Direzione museale regionale per lo sfalcio dell'erba nel parco archeologico di Capo Colonna. Nella prima giornata è stata tagliata l'erba che era cresciuta altissima lungo la passerella che permette l'accesso alle zone archeologiche. Il loro lavoro continuerà anche nei prossimi giorni quando verranno ripulite le aree nelle quali l'erba copre i reperti. Nei giorni scorsi erano state diverse le sollecitazioni per un intervento che rendesse decoroso il parco ed evitasse brutte figure con centinaia di turisti che hanno visitato il promontorio Lacinio restando, però, sbigottiti più che dalla bellezza e dalla storia antica del luogo, dall'incuria.

L'erba, complice anche le favorevoli condizioni climatiche innescate dalle piogge di maggio, è cresciuta più del previsto. Questo però non significa che un parco che conta oltre 25 mila visite all'anno (è il luogo più visitato in Calabria dopo il Museo di Reggio Calabria), debba essere così trascurato. La manutenzione dovrebbe essere continua e non bastano certo i due interventi di sfalcio di erba (uno eseguito lo scorso mese di marzo e l'altro previsto per luglio) nell'appalto assegnato dalla Direzione regionale.

Considerando che l'intervento di natura straordinaria sull'intera area del Parco è stato anticipato di un mese, probabilmente si verificherà nuovamente una simile emergenza perchè la bella stagione a Crotone dura fino ad ottobre. Auspichiamo infine che la Direzione museale modifichi la sua tabella di marcia predisponendo almeno un terzo intervento manutentivo per agosto, il mese più caldo e ricco di visitatori.