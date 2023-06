Crotone, chiusura al transito veicolare sul lungomare

CROTONE - Con ordinanza dirigenziale è stata disposta la chiusura al transito veicolare del lungomare cittadino, istituendo altresì il divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via C. Colombo e via A. Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e Piazzale Ultras dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, nei giorni 9, 10 e 11 giugno 2023

E' stata disposta, inoltre, la chiusura al transito veicolare nel tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l'incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nel medesimo giorno e nel medesimo orario, consentendo l'accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d'Italia esclusivamente ai residenti e all'utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.

Nella prossima settimana sarà predisposto un provvedimento più ampio, anche a seguito di concertazione dell’amministrazione con gli operatori commerciali, per rendere fruibile “la passeggiata” dei crotonesi per tutto il periodo estivo anche in considerazione degli eventi e delle iniziative che si terranno sul lungomare.

Inoltre, al fine di consentire l’inaugurazione delle “Luci d’Autore” sono stati assunti i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

- l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta in via Monsignor Pietro Raimondi, in via S. Messinetti e in Corso Vittorio Emanuele, dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del 10 giugno 2023, fatta eccezione per i mezzi autorizzati;

- l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare in via Monsignor Pietro Raimondi, in via S. Messinetti e in Corso Vittorio Emanuele dalle ore 19:00 alle ore 24:00 del 10 giugno 2023, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, i residenti delle vie e del centro storico.