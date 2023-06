L'artista crotonese Jason Mikeh annuncia il nuovo brano in uscita

Si intitola 'Cambierà' il nuovo brano dell'artista crotonese Jason Mikeh in uscita con l'etichetta Onda marina music' gestita dallo stesso musicista. L'annuncio è stato fatto sul profilo ufficiale di instagram di Jason Mike. L'artista, che ancora non ha comunicato la data di pubblicazione del brano, spiega che "la canzone parla di un cambiamento personale, di un bisogno di rivoluzionarsi per dare vita ad un nuovo Jason. Ad ispirarmi sono state le delusioni in questo ultimo periodo che hanno preso vita in diverse circostanze dando vita a tanta musica nuova".

Il brano è accompagnato anche da un video che è stato diretto da Samuele Cusato e prodotto da Onda marina music; il lavoro mixer e master è stato realizzato dal Producer milanese Francesco Bre. Per sapere il giorno di uscita del brano basta seguire i profili social di Jason Mikeh.