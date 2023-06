Olio Nicolazzi, dalle pendici della Sila crotonese direttamente sulle vostre tavole

Dalle pendici della Sila crotonese direttamente sulle vostre tavole, l'olio extravergine di oliva Nicolazzi, rappresenta un unicum nel suo genere. Puro come l'aria che si respira sulle colline da cui trae origine; limpido come le acque del mare che bagna questo splendido tratto di costa jonica, l'olio extravergine di oliva Nicolazzi rappresenta in tutto e per tutto la Calabria e la sua natura. "Ogni giorno noi ci mettiamo il cuore per farlo arrivare perfetto sulle vostre tavole".