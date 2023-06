Due morti sul lavoro in Calabria nel giro di poche ore, la Cgil sollecita maggiore sicurezza

Due incidenti mortali sul lavori oggi in Calabria.

A Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, un operaio di 54 anni dipendente di un'azienda meccanica è morto precipitando da una pedana alta oltre tre metri. L'allarme è stato lanciato dai colleghi che hanno immediatamente attivato i soccorsi del 118 di Soriano Calabro. Giunti sul posto, i sanitari hanno cercato di rianimarlo, allertando contemporaneamente la centrale operativa per chiedere l'intervento dell'elisoccorso, ma tutti i tentativi di tenerlo in vita si sono rivelati vani. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire le dinamiche della tragedia.

La seconda vittima è ancora un operaio, Marco Romeo, 41 anni, nativo di Lungro e residente ad Altomonte, in provincia di Cosenza. L'uomo, coniugato e padre di tre figli, stava lavorando ad un capannone industriale nella frazione Fedula di San Lorenzo del Vallo, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, è caduto dal tetto facendo un volo di diversi metri. Anche in questo caso l'intervento dei sanitari si è rivelato inutile. L'inchiesta è coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.

La Cgil insiste sulla "necessità di diffondere la cultura della sicurezza: la formazione è prevenzione e la prevenzione si attua attraverso la conoscenza dei rischi sul lavoro" ha dichiarato Nadia Fortuna, segretaria confederale Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo con delega alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo aver appreso le notizie.