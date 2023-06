Afflitto (M5S) promuove il Fascicolo sanitario elettronico: in Calabria poco usato per scarsa informazione

"Mentre in altre realtà regionali si riesce ad accedere alle prestazioni sanitarie utilizzando il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), in Calabria tutto questo non è ancora possibile a causa della carenza d’informazione". Lo sostiene in una nota Francesco Afflitto, Consigliere regionale Movimento 5 stelle e presidente della commissione di vigilanza della Regione Calabria, che annuncia il proprio impegno a divulgare le possibilità offerte dal fascicolo sanitario elettronico poiché "in quanto da medico, ritengo necessaria la trasformazione dell'assistenza sanitaria attraverso la digitalizzazione mediante il FSE".