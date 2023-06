Sanità, Occhiuto firma il decreto: l'ospedale civile "San Giovanni di Dio" avrà un angiografo

La Regione Calabria ha dato il via libera al finanziamento per l'acquisto di un angiografo destinato all'ospedale civile "San Giovanni di Dio" di Crotone. Lo rende noto la commissaria straordinaria dell'Asp, Simona Carbone. Il decreto è stato firmato mercoledì 7 giugno dal presidente Roberto Occhiuto, in qualità di commisssario ad acta per il rientro della Calabria dal debito sanitario.

Il presidente Occhiuto ha condiviso le deliberazioni adottate dalla Direzione strategica dell’Azienda sanitaria crotonese che "ha colto l’opportunità, posta dalla legislazione cogente, di redigere il predetto progetto allo scopo di fornire servizi all’utenza sempre più di qualità ed al passo con l’innovazione tecnologica" informa la dottoressa Carbone.

Il costo complessivo dell’opera, tra fornitura ed installazione, è di circa 920.000 euro di cui il 95% a carico dello Stato ed il 5% a carico della Regione Calabria. Il finanziamento rientra nel “Programma di ammodernamento tecnologico” di cui alla delibera Cipe 51/2019. L'Asp procederà subito all’affidamento ed all’avvio dei lavori, provvedendo alla formazione del personale.

"Finalmente dopo tanti anni di attesa l’acquisizione di un angiografo a Crotone è divenuta realtà" commenta entusiasta la commissaria straordinaria, confidando nella buona riuscita di altri progetti: "Per la Direzione strategica questa straordinaria esperienza ha rafforzato la fiducia nella possibile realizzazione di altre legittime aspirazioni"