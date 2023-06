Incidente con due feriti sulla statale 106 a marina di Strongoli

STRONGOLI - Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 106 verso le 8 del mattino del 9 giugno. L'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, ha coinvolto due auto che si sono scontrate nei pressi dell'incrocio al casello 215 sulla statale 106 alla marina di Strongoli. Uno dei punti più critici di quel tratto di statale 106. Sul posto sono intervenuti subito due soccorritori della Croce Verde Silana - Vincenzo Squillace e Nicola Manfredi - che stavano smontando dal turno di supporto al Suem di Cirò Marina che hanno avvisato il 118 e le forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati dal Suem 118 all'ospedale di Crotone in codice giallo.