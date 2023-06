Antonio Galardo nuovo direttore sportivo della Gioiese: "darò tutto me stesso per questa nuova sfida"

Antonio Galardo è il nuovo direttore sportivo della Gioiese, formazione di Gioia Tauro neopromossa in serie D. Uno step ulteriore della carriera di dirigente dell'ex capitano del Crotone, che nell'ultima stagione aveva occupato il medesimo ruolo ad Isola Capo Rizzuto.

“Sono contento di questa chiamata - ha raccontato Galardo nel corso della presentazione -, perchè vuol dire che ho fatto bene. Io dico soltanto che quando ho un compito do sempre il massimo. L’ho fatto per la squadra della mia città, che porto sempre nel mio cuore, e l’impegno, l’ho fatto in ogni mia esperienza. E lo farò naturalmente qui, in una piazza prestigiosa e che per me rappresenta un passaggio importante della carriera. Mi gratifica e onora essere stato chiamato, perchè vuole dire che il lavoro compiuto è stato apprezzato".

A Galardo sono giunti i complimenti e gli auguri per questa nuova avventura proprio dalla dirigenza dell'Isola Capo Rizzuto: “Ad Antonio - scrive il club - persona straordinaria e professionista esemplare, non possiamo che augurare Buon Lavoro per la sua nuova avventura. Allo stesso auguriamo anche il meglio nel suo ruolo da Direttore Sportivo, iniziato in giallorosso, ora in D e in futuro, siamo certi, sarà tra i professionisti con Isola sempre nel cuore”.