Romano Autolinee smentisce le ragioni dello sciopero: stipendi arretrati tutti versati

CROTONE - La Romano Autolinee regionali Spa, con una nota, intende categoricamente smentire le ragioni dello sciopero dei dipendenti svoltosi martedì 6 giugno, riportate sulla testata on line del nostro giornale lunedì 5, dopo essere state riferite dal segretario di Filt Cgil Area vasta, Pino Peluso e attraverso una nota stampa dello stesso sindacato, per tanto riportate testualmente.

In particolare la Romano smentisce l’indisponibilità al dialogo con le organizzazioni sindacali, per come riportato nel nostro articolo e al fine di confutare quelle che sarebbero “le numerose imprecisioni contenute nell’articolo e al fine di far emergere la verità” allega alla sua nota il verbale di un incontro avvenuto lo scorso 26 aprile tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, comprese le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero, in cui sarebbero stati trattati tutti i punti oggetto dello sciopero stesso. Va detto, tuttavia, che tale verbale, almeno quanto inviato alla redazione, non è firmato dalle organizzazioni sindacali e che, interpellato, il segretario di Filt Cgil Peluso, ne smentisce i contenuti. La questione, per tanto, andrebbe chiarita tra sindacato e azienda, non con la nostra testata, che ha il dovere di riportare le ragioni di uno sciopero sostenuto da tre sindacati, così come di riconoscere all’azienda il legittimo diritto di replica.

La Romano ci tiene a smentire, punto per punto tutte le ragioni dello sciopero perorate dai sindacati, oltre a Filt Cgil, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, pertanto precisa che “ad oggi gli stipendi arretrati sono stati interamente versati”. Ma non solo, secondo la Romano “ad oggi risultano versate le tranche dell’una tantum”.

“Le Oo.SS. – scrive ancora l’azienda - non solo non prendono posizione su 6.047 giorni di malattia, ma si impegnano in una sorta di improbabile difesa: le malattie sarebbero dovute ad un non meglio identificato virus: tale affermazione rappresenta l’incomprensibile superficialità degli interlocutori sindacali”. Sarebbero state infatti, sempre secondo Romano, queste assenze per malattia a far aumentare il carico di lavoro per i dipendenti. Smentite infatti anche le violazioni denunciate in merito ad assegnazioni di turni e linee, sottolineando che le turnazioni “vengono clamorosamente boicottate”.

Tra le numerose altre smentite, riportate nella replica l’azienda chiarisce che ha “sempre pagato il Tpl salute”, che per quanto riguarda il premio di risultato “l’azienda è in estrema difficoltà e sta cercando di fronteggiare i costi in autonomia, stante, ad oggi, il silenzio degli altri attori istituzionali ai quali pure ci si è rivolti in più occasioni. L’azienda – prosegue la nota - non rifiuta la discussione sul punto, tuttavia non vi sono oggi le condizioni per ridiscutere il PdR e il sindacato sa benissimo che nella situazione attuale il problema immediato da risolvere è il pagamento delle spese correnti per mandare avanti l’esercizio”.

Per tutti gli altri argomenti indicati nella proclamazione dello sciopero la Romano fa presente che “sono stati oggetto di precisa interlocuzione sindacale e su tali argomenti ha preso la sua posizione. Mai rifiutato il confronto, mai si è sottratta alle sue responsabilità, semmai il contrario: l’azienda deve suo malgrado registrare un atteggiamento assolutamente irresponsabile di alcune organizzazioni sindacali, sia comportamenti deprecabili da parte di alcuni lavoratori”.

L'azienda fa anche presente che "l'azione di sciopero delal quale si legge è già stata ridimensionata dalla Commissione di garanzia che, con comunicazione del 26 maggio 2023 ha imposto alle OOSS proclamanti la riduzione a sole 4 ore"