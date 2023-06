(FOTOGALLERY) Crotone, ingombranti per strada e isole ecologiche vuote

CROTONE - “Perché abbiamo una città piena di ingombranti se ci sono le isole ecologiche vuote? I cittadini devono chiamare il numero verde per il ritiro e non lasciare mobili, frigoriferi e materassi per strada”. A dirlo è Antonio Bevilacqua, presidente Akrea che sta promuovendo da mesi una campagna di sensibilizzazione continua volta al corretto conferimento dei rifiuti di ogni tipo.

Eppure nonostante l’installazione delle isole ecologiche intelligenti, l’acquisto di nuovi mezzi per la raccolta della spazzatura in città non si riesce proprio a rispettare le minime regole di decoro urbano. “Gli ingombranti si portano all’isola ecologica e poi andiamo noi a ritirarli a domicilio- spiega Bevilacqua – invece che buttarli per strada... Il numero verde c’è, e lo stiamo dicendo più volte, ma bisogna fare una campagna sanzionatoria perché se non c’è controllo del territorio è chiaro che uno fa quel che vuole. E questo è sbagliato, perché bisogna rispettare l’ambiente. I cittadini devono abituarsi a chiamare Akrea che verrà sotto casa loro a prendere gli ingombranti, se non riescono a recarsi alle due isole ecologiche”.