Verzino: perde la vita agricoltore di 64 anni schiacciato dal suo trattore

Un agricoltore di Verzino, Salvatore Favaro, di 64 anni, ha perso la vita a causa di un incidente, avvenuto nella località Liccui in agro di Savelli, mentre lavorava in un suo appezzamento di terreno. L'uomo era alla guida di un trattore con il quale stava trasportando legna quando, probabilmente a causa di un improvviso malore, è uscito fuori strada con il mezzo precipitando in una scarpata. Il boscaiolo è rimasto schiacciato dal carrello agganciato al mezzo agricolo. Poco distante in quel momento c'era anche il figlio di Favaro che a sua volta stava lavorando con un altro trattore ed è corso in aiuto del padre ma senza poter fare niente.

Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stanno effettuando accertamenti i carabinieri della compagnia di Cirò Marina, competenti per territorio. L'uomo lascia moglie e due figli.