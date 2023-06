Degrado e desolazione sociale, i cittadini di via Foscolo chiedono interventi

CROTONE - Mentre si inaugurano le 'Luci d'autore' alle porte del centro storico, nel resto della città la situazione di degrado e abbandono è evidente con i cittadini alle prese con erba infestante alta, scarsa pulizia e presenza di insetti. Ne abbiamo già scritto sull'edizione di venerdì 9 giugno spiegando che l'Amministrazione comunale ha appaltato il servizio di cura del verde pubblico ad una ditta esterna, ma lo ha fatto con enorme ritardo.

Alle situazioni ormai invivibili dei principali quartieri periferici del centro urbano, si aggiunge quella "indecorosa" in via Ugo Foscolo. A denunciarla sono i residenti del quartiere che si sono uniti in un comitato per restituire dignità e decoro alla zona. Ci troviamo nella parte che attraversa l’area dell'ex Cinema Ariston, passando per via Dante Alighieri, via Ugo Foscolo e via Giuseppe Parini "con l’incuria e la desuetudine di una zona basilare della città, che affaccia verso le scuole cittadine. Pieno centro, dunque, funestato da erba alta, sporcizia e desolazione sociale" scrive il Comitato di Quartiere di Via Ugo Foscolo Crotone che ha inviato una Pec ai vari enti, per chiedere la pulizia dei terreni.

L'area in oggetto è, da sempre al centro di problemi in quanto non è interamente di proprietà comunale. Anche per questo nella pec il Comitato di Quartiere di via Ugo Foscolo, indica le particelle catastali: "con la presente missiva si sollecita il vostro immediato intervento in ordine allo stato di completo abbandono e degrado in cui versano le aree, pubbliche e private, poste in prossimità dell’ex cinema Ariston e del Farmer’s Market ovvero di via Ugo Foscolo, via Dante Alighieri, via XXV Aprile e via Giuseppe Parini, individuate nelle aree più grandi identificate catastalmente al fg. 34 particelle 951-571-309-505-253-480-310-255-358-981-297- 162".

La denuncia va oltre la semplice pulizia e coinvolge anche situazioni penalmente rilevanti sulle quali non si è mai intervenuto con decisione: "Come più volte segnalato - continua il Comitato - le suddette zone versano in un completo stato di abbandono e desolazione, infestate da erba ed arbusti, pericolose per la salute e l’incolumità dei cittadini e degli studenti delle scuole prospicienti, a causa dei rifiuti pericolosi che versano quotidianamente come eternit, calcinacci, etc.. Aree diventate ricettacolo di ratti, rettili, insetti vari, cani e gatti randagi, ma soprattutto scenario di attività illecite, quali sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti".