(Video) Accese le 'Luci d'autore" i versi delle canzoni di Rino Gaetano illuminano due vie

CROTONE - Da sabato 10 giugno Via Raimondi, via Vittorio Emanuele sono illuminate dai versi di due canzoni portate al successo da Rino Gaetano. Sabato 10 giugno 2023 si è svolta l'accensione delle 'Luci d'autore', una particolare illuminazione pubblica realizzata riproducendo con la luce alcuni versi di due canzoni portate al successo da Rino Gaetano: "Ma il cielo è sempre più blu" scritta dal cantautore crotonese, e "A mano a mano", un brano scritto da Riccardo Cocciante Marco Luberti la cui versione di Rino Gaetano è diventata però più popolare e, in particolare, a Crotone ha accompagnato nel 2015-2016 la promozione in Serie A. Per la scelta dei testi delle canzoni di Rino Gaetano con le quali realizzare "Luci d'autore" il Comune ha realizzato un sondaggio sulle pagine social "Città di Crotone".

L'inaugurazione delle "Luci d'autore", ideate da Tiziano Corbelli che ha iniziato a realizzarle negli anni scorsi a Torino e poi in tutta Italia, è stata allietata dalla bella e coinvolgente esibizione della Khatmandu Band, la tribute band di Rino Gaetano costituita da musicisti crotonesi. Una serata emozionante per loro. Luigi Caterisano (voce), Enzo Gentile (tastiere), Antonio Leo (chitarra elettrica), Marcello Corigliano (basso)e Giovanni Olivadese (batteria), cantando e suonando le canzoni di Rino hanno saputo tenere in piazza Duomo per ascoltare il concerto fino alla fine centinaia di persone nonostante la contemporanea finale di Champions League che ha visto perdere l'Inter. Il front man del gruppo ha iniziato un conto alla rovescia sulle note di "Ma il cielo è sempre più blu" al termine del quale le strade sono state iulluminate dai versi delle canzoni di Rino.