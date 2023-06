Berlusconi: il comizio a Crotone con il bye bye a Fini e Casini e la sinistra che non si lava

Nelle cronache politiche il primo comizio di Silvio Berlusconi a Crotone è passato agli annali per la frase sui leader della sinistra che “non si lavano tanto”. Ma ancor piu per il putiferio suscitato dall’affermazione secondo cui all’allora maggioranza di centrodestra avesse giovato la perdita dei vecchi alleati dell’Udc Pierferdinando Casini e di Alleanza Nazionale Gianfranco Fini.

Non foss’altro perché quel comizio a Crotone - era il maggio del 2011 - Berlusconi era venuto a farlo per sostenere la candidatura a sindaco di Dorina Bianchi che all’epoca era senatrice proprio dell’Udc ma che dal palco non fece una piega ascoltando le parole del presidente del consiglio.

Quel giorno ad acclamare Berlusconi nel palazzetto dello sport c’erano oltre tremila persone, oltre a qualche centinaio che non avendo trovato posto seguirono la kermesse sul maxi schermo piazzato all’esterno. Ad introdurre il leader del centrodestra fu l’allora governatore calabrese Giuseppe Scopelliti, giusto il tempo perché sul palco salisse il cavaliere con Dorina Bianchi al fianco per salutare gli elettori. E dopo le immancabili battute Berlusconi invitò il pubblico crotonese a diventare messaggero di libertà convincendo la gente ad andare a votare: “accompagnate ai seggi le vostre nonne che magari non stanno più tanto sulle gambe”.

Poi, quasi a bruciapelo, l’uscita sugli alleati: “Via Casini e via Fini, la maggioranza è più compatta e ciò potrà farci portare avanti le riforme”. Momenti di grande imbarazzo tra le nutrite fila di politici che dalla platea potevano vedere bene il grande simbolo dell’Udc con il nome di Casini campeggiare sullo sfondo del palco, e tuttavia al fianco del premier sia Bianchi che Scopelliti continuarono a sorridere.